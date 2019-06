Kinkiet, światło główne oraz inne typy oświetlenia

Oświetlenie pełni w naszych domach oraz mieszkaniach bardzo ważną rolę. Jest odpowiedzialne nie tylko za to by sprawić by dane pomieszczenie było funkcjonalne i ogólnodostępne również po zmroku ale także jest częścią wyposażenia wnętrza oraz jego aranżacji. Dlatego też wybór odpowiednich lamp głównych oraz lampek dodatkowych jest tak ważnym elementem w planowaniu wyglądu naszych wnętrz. Możemy wybierać spośród oświetlenia sufitowego, lampek stojących oraz kinkietów a także oświetlenia punktowego i lamp loftowych. W naszym artykule zaproponujemy kinkiet zangra czarna porcelana oraz jego wykorzystanie.

Kinkiet zangra czarna porcelana w White House Design

White House Design to sklep, który w swoich katalogach produktowych dostępnych online, proponuję swoim klientom produkty specjalnie wyselekcjonowane pod względem jakości oraz oryginalności. Jednym z nich jest kinkiet zangra czarna porcelana. Jest utrzymany w stylistyce vintage jednocześnie łącząc ją z industrialnymi formami. Lampa wykonana jest z porcelany oraz szkła, jej kolor to połączenie czarnego oraz mosiężnego. Co ważne przedmiot wykonany jest ręcznie na terenach Europy. Doskonale sprawdzi się do doświetlenia pomieszczeń współgrając z nowoczesnymi, retro i rustykalnymi wnętrzami.